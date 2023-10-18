Honor X9b получил изогнутый экран

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью X9b, которая унаследовал дизайн от Huawei Mate 60 Pro. Новинка характеризуется 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 710, 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2652:1200 пикселей, яркостью 1200 кд/кв.м и частотой ШИМ всего 1920 Гц, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5800 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 35 Вт, тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, корпусом с размерами 163,6:75,5:8 мм и массой 185 граммов. Цена смартфона пока не раскрывается.

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