Honor готовит новый смартфон серии X50

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station сообщает, что компания Honor собирается выпустить новый смартфон серии X50. Характеристики устройства не раскрываются, известно лишь о тыльной панели в стиле Huawei Mate X5.

Напомним, что оцененный в Китае от 195 долларов Honor X50 оснащается 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung S5KHM6), 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 35-Вт проводной зарядки, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, корпусом толщиной 7.98 мм, защитой от влаги в соответствии со степенью IP53 и предустановленной ОС Android 13 с прошивкой MagicOS 7.1.1.
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