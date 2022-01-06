Honor официально показала дизайн Magic V

Осталось несколько дней до официального анонса 10 января первого складного смартфона Honor под названием Magic V. По концепции он будет аналогичен Samsung Galaxy Z Fold3, Xiaomi Mi Mix Fold и Oppo Find N — это довольно внушительных размеров смартфон, который раскладывается в полноценный планшет. К счастью, гадать о том, как именно выглядит такой смартфон, нам уже не нужно, так как издание журнала Esquire решило показать нам, как выглядит Honor Magic V, разместив это изображение на Weibo. Задняя часть устройства выполнена из искусственной кожи, которую наверняка интересно увидеть в складной форме. Оранжевый цвет напоминает нам Oppo Find X2 Pro, в то время как рамка явно сделана из металла, а на задней панели есть три камеры. Есть направленный вверх динамик (предположительно в паре с направленным вниз для стереоэффекта), а кнопки питания и громкости находятся на той же (правой) стороне.

Вот и все, что можно сказать об устройстве, изображенном на этом снимке. Эта «кожаная» версия определенно не будет для вас единственным вариантом цвета, поскольку предыдущие тизеры показали Honor Magic V с серебристой металлической отделкой. Ожидается, что телефон станет первым складным устройством на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Согласно прошлым слухам, он будет работать под управлением Android 12 из коробки и будет иметь быструю зарядку 66 Вт, основную заднюю камеру на 50 МП и экраны с высокой частотой обновления — хотя они не будут согласованы, так как внешний будет работать на частоте 120 Гц, а внутренний получит частоту в 90 Гц.
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