Honor показала смартфон Honor X40i в цвете Rose Galaxy

Компания Honor продемонстрировала очередную новинку в промо-ролике.

По словам производителя, смартфон Honor X40i в уникальном цвете Rose Galaxy получил самый оригинальный дизайн в истории серии Honor X. Honor X40i будет оснащен 6,7-дюймовым экраном со сверхтонкой рамкой, мобильной платформой SoC Dimensity 810 5G, встроенной батареей емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт, графическим процессором Turbo X и технологией Link Turbo X. Камера будет иметь разрешение 48 мп. Более подробные характеристики смартфона раскроют на презентации.

Презентация смартфона состоится 13 июля, на данном событии также покажут планшет Honor 8, смарт-телевизор Honor Smart Screen X3 и новые ноутбуки.