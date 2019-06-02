Honor представила портативную колонку Rubik’s Cube Bluetooth Speaker за $15

Суббренд Huawei Honor выпустил миниатюрную колонку Rubik’s Cube Bluetooth Speaker с ярким дизайном и низким ценником.

Как и следует из названия, колонка выполнена в форме куба и напоминает (хоть и отдаленно) знаменитый Кубик Рубика. Она очень компактная, легко помещается в ладони и не займет много места в сумке или рюкзаке.

Сбоку есть шнурок, с помощью которого колонку можно повесить в любом месте. Расцветка всего одна, но очень яркая — малино-красная. Rubik’s Cube Bluetooth Speaker получила динамик мощностью 3 Вт, поддержку Bluetooth 4.2 и аккумулятор емкостью 660 мАч, одного заряда которого хватит на 4 часа прослушивания музыки. На корпусе есть кнопка, с помощью которой можно включить колонку, подключиться к другим устройствам, ответить на звонок или синхронизироваться с другим «кубиком».

Стоимость портативной колонки Honor Rubik’s Cube Bluetooth Speaker — около $15.