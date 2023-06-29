Honor представит смартфон Magic V2 уже 12 июля

К сожалению, генеральный директор компании не раскрыл детали грядущей модели V2, однако мы ожидаем, что компания исправит некоторые недостатки, которые на текущий момент существуют в складном смартфоне бренда. Например, мы надеемся увидеть защиту от воды, беспроводную зарядку и множество новых функций в случае со сложенным смартфоном. Ранее мы уже слышали о дате запуска на 12 июля — инсайдеры сообщали, что производитель планирует заняться вопросом запуска гаджета в середине лета. Источник также утверждал, что AMOLED-дисплей новинки будет использовать более высокую частоту обновления и, скорее всего, будет доступен в двух версиях — с процессором Snapdragon 8+ Gen 1 прошлого года и с текущим флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 2.