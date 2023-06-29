Honor представит смартфон Magic V2 уже 12 июля

Прямо сейчас проходит выставка MWC Shanghai, на которой генеральный директор компании Honor, Джордж Чжао, выступил с ключевым докладом о инновациях и эволюции в мире мобильных устройств, сделав акцент именно на сегменте смартфонов. В своём выступлении он заявил, что его компания планирует выпустить новую модель Honor Magic V2 уже совсем скоро — 12 июля. По словам генерального директора, новый гаджет привнесёт революцию в опыт использования складных устройств, но как именно он это сделает — никто не уточняет. Стоит напомнить, что когда компания Honor представила модель складного смартфона Magic V, устройство получило ряд улучшений и могло похвастаться более лёгким корпусом и улучшенной шарнирной системой.

К сожалению, генеральный директор компании не раскрыл детали грядущей модели V2, однако мы ожидаем, что компания исправит некоторые недостатки, которые на текущий момент существуют в складном смартфоне бренда. Например, мы надеемся увидеть защиту от воды, беспроводную зарядку и множество новых функций в случае со сложенным смартфоном. Ранее мы уже слышали о дате запуска на 12 июля — инсайдеры сообщали, что производитель планирует заняться вопросом запуска гаджета в середине лета. Источник также утверждал, что AMOLED-дисплей новинки будет использовать более высокую частоту обновления и, скорее всего, будет доступен в двух версиях — с процессором Snapdragon 8+ Gen 1 прошлого года и с текущим флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 2.
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