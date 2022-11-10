Honor скоро представит складной Magic Vs

Можно смело говорить о том, что эра складных смартфонов уже началась и она идёт семимильными шагами к внушительной популярности. Сейчас у всех крупных производителей, за исключением Apple, есть складные смартфоны, а Samsung вовсе выпускает уже четвёртое поколение, которое стоит даже дешевле некоторых обычных флагманов. И в компании Honor решили, что пора тоже выйти на этот рынок, чтобы иметь возможность в будущем конкурировать на одном уровне с наиболее успешными производителями. Именно из-за этого уже 23 ноября производитель представит смартфон Honor Magic Vs, тизер которого сегодня компания представила официально. Да, пока что говорить уверенно о каких-либо возможностях устройства мы не можем, так как по тизеру этого просто не выйдет, но ситуация интересная.

Дело в том, что в любом случае пользователи будут получать складной смартфон с дисплеем Samsung, так как на текущий момент только эта компания способна выпускать достаточно качественные решения. При этом стоит понимать, что производительность у Honor Magic Vs будет на уровне конкурентов, камеры у него будут точно такие же, как у других смартфонов на рынке. Соответственно, всё упирается исключительно в оптимизацию прошивки, которая позволит раскрыть потенциал смартфона и показать его сильные стороны на фоне конкурентов. Пока что мы не можем сказать, насколько хорошо Honor справилась с поставленной задачей, но есть мнение, что производитель активно работает в этом направлении.
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