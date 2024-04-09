Honor выпустила MagicOS 8.0 для глобальных версий смартфонов

В начале года китайская компания Honor официально объявила о релизе своей новой операционной системы (на самом деле это прошивка поверх операционной системы) MagicOS 8.0, но тогда свежая ОС вышла исключительно в Китае. Данный пользовательский интерфейс основан на Android 14 и поддерживает большую языковую модель MagicLM, работающую на устройстве с 7 миллиардами параметров. Данная прошивка была реализована на базе флагманского смартфона Magic6, который тогда продавался только на локальном рынке. Но вчера компания Honor запустила распространение новой версии своего интерфейса в том числе и на зарубежные устройства. Множество пользователей из различных регионов мира сообщили на субреддите Honor, что они уже получили апдейт до версии MagicOS 8.0 на своих устройствах Magic5 Pro.

Пользователи отмечают, что новый интерфейс достаточно плавный и выглядит современно, а домашний экран стал лучше благодаря Magic Capsule и Quick Services. Пользователи с MagicOS 8 смогут легче редактировать медиа за счёт технологий на базе искусственного интеллекта, также есть более длительное время работы от батареи из-за дополнительного режима Ultra Power Saving и некоторые функции безопасности, которых смартфонам Honor не хватало. Это отличная новость, потому что в ближайшем будущем такого рода апдейтов будет ещё больше и пользователи смогут обновить свои смартфоны до более современной версии операционной системы. Это огромный шаг для производителя.
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