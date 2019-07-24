Honor выпустила два новых смартфона

Honor выпустила в Китае два новых смартфона среднего класса - Honor 9X и 9X Pro. Они оба имеют 6,6-дюймовый экран без рамки с всплывающей камерой и собственный Kirin 810-soc. Спереди находится ЖК-экран с разрешением 2340 x 1080 пикселей с соотношением сторон 19,5: 9. На боковой стороне находится сканер отпечатков пальцев, а также слот для карт памяти microsd. Внизу имеется разъем 3,5 мм, а также порт USB-C для зарядки аккумулятора емкостью 4000 мАч. У них также есть общая система на чипе - Kirin 810 с восемью ядрами и процессор Mali-G52 MP6, запеченный при 7 нм. Они также разделяют основную и переднюю камеры - модули 48MP f / 1.8 и 16MP f / 2.2.

Pro имеет дополнительную широкоугольную камеру на задней панели с 8 мегапикселями. Существует также различие между конфигурациями. Будут доступны три версии Honor 9X: 4 ГБ 64 ГБ, 6 ГБ 64 ГБ и 6 ГБ 128 ГБ. Honor 9X Pro в стандартной комплектации поставляется в объеме 8 ГБ 128 ГБ или 8 ГБ 256 ГБ.