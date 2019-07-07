Hot Toys увековечивает Стэна Ли в коллекционной фигуре

Hot Toys, в честь покойного Стэна Ли, выпустила эксклюзивную фигурку Toy Fair 2019. Люди, стоящие за этими фигурами, кропотливо воссоздают самые дотошные детали персонажей из « Звездных войн», кинематографической вселенной Marvel и различных других блокбастеров. Они также дают им невероятно реалистичные скульптуры головы и лица.

Фигура имеет 30 точек артикуляции и может быть использована для достижения практически любой позы, которую вы можете себе представить. Ли также идет с его фирменными очками и дополнительными парами рук. Шлем также съемный.

В коллекции представлены скульптура головы с потрясающим сходством, пара очков, специально разработанная подставка в виде диорамы в стиле рок с затейливыми деталями из камня и специально разработанного космического фона, вдохновленный сценой из фильма, когда Ракета и Гроот путешествуют в космосе над Стеном Ли и Стражами.

Что касается ценообразования, то следует ожидать, что оно будет стоить примерно столько же, сколько и другие Hot Toys в районе $ 350.