Hot Toys увековечивает Стэна Ли в коллекционной фигуре

2019-07-07, Автор - Anna; Продукт - Hot Toys Stan Lee Figure; [28]
Hot Toys, в честь покойного Стэна Ли, выпустила эксклюзивную фигурку Toy Fair 2019. Люди, стоящие за этими фигурами, кропотливо воссоздают самые дотошные детали персонажей из « Звездных войн», кинематографической вселенной Marvel и различных других блокбастеров. Они также дают им невероятно реалистичные скульптуры головы и лица.

Фигура имеет 30 точек артикуляции и может быть использована для достижения практически любой позы, которую вы можете себе представить. Ли также идет с его фирменными очками и дополнительными парами рук. Шлем также съемный.

В коллекции представлены скульптура головы с потрясающим сходством, пара очков, специально разработанная подставка в виде диорамы в стиле рок с затейливыми деталями из камня и специально разработанного космического фона, вдохновленный сценой из фильма, когда Ракета и Гроот путешествуют в космосе над Стеном Ли и Стражами.

Что касается ценообразования, то следует ожидать, что оно будет стоить примерно столько же, сколько и другие Hot Toys в районе $ 350.

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