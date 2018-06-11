Храните больше данных с новым 2-терабайтным SSD-накопителем Seagate Game Drive для Xbox

2018-06-11, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Seagate Game Drive; [67]
Компания Seagate Technology, мировой лидер в области решений для хранения данных, представила Game Drive for Xbox SSD — высокоскоростной твердотельный накопитель, разработанный специально для Xbox One. Портативное и удобное в использовании, это устройство обеспечивает увеличение производительности игр.
Выполненный на базе флеш-памяти профессионального уровня, SSD доступен в вариантах емкостью 500 Гб, 1 Тб и 2 Тб. Ускоряя процедуру загрузки, он позволяет пользователю быстрее начать игру. SSD официально лицензирован для использования с Xbox, на что указывают элементы фирменной символики, соответствующие игровым консолям Xbox One X. Благодаря увеличенной доступной емкости новинки, на ней можно разместить большое количество игр и загружаемых дополнений.

«Качество изображения и детализации объектов в современных играх превосходят все ожидания, — признает Джефф Фотчман, вице-президент по маркетингу Seagate Technology. — SSD-накопитель Seagate Game Drive для Xbox предоставляет дополнительную емкость, которой хватит для любой игровой библиотеки, а его высокая производительность обеспечиваемая за счет использования флеш-памяти, позволит начинать игру без томительного ожидания ее загрузки».

SSD-накопитель Game Drive for Xbox мгновенно распознается игровой консолью и настраивается ее операционной системой меньше чем за пару минут. А за счет высокой скорости интерфейса USB 3.0 запускаемые с накопителя игры будут работать так же быстро, как и установленные на внутренний жесткий диск Xbox.
SSD Game Drive for Xbox достаточно компактен, чтобы носить его в кармане, ему не нужен отдельный шнур питания. Позволяя сохранить более 50 загруженных игр1, дополнений и достижений пользователей , он предоставляет возможность неограниченного использования консолей Xbox One любого поколения2.
SSD-накопители Game Drive for Xbox поступят в продажу в розничные и Интернет-магазины этим летом. Рекомендуемая производителем цена составляет 600 долл. для модели емкостью 2 Тб, 300 долл. для модели на 1 Тб и 150 долл. для накопителя на 500 Гб.


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