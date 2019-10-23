Huawei 5G Mobile WiFi со встроенной батареей

2019-10-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei 5G Mobile WiFi; [97]
На просторах интернета появилась информация о том, что мобильные роутеры Huawei 5G Mobile WiFi, которые пользуются весьма приличным спросом на рынке, оборудованы довольно неплохой батареей на 8000 мАч. Это позволяет устройству в течение весьма длительного времени раздавать мобильный интернет. Для пользователей, которые хотят сэкономить заряд своего смартфона при раздаче мобильного интернета, это очень даже достойное решение. Можно взять устройство с собой в дорогу и работать с ноутбуком или планшетом, смотреть фильмы, сериалы, даже в игры играть. Стоимость новинки пока что никто не называет, но производитель уверен, что это будет популярная штука, ведь у современных смартфонов батареи слабые, а раздавать интернет нужно очень часто.


Комментарии и отзывы Huawei 5G Mobile WiFi
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