Huawei 5G Mobile WiFi со встроенной батареей

На просторах интернета появилась информация о том, что мобильные роутеры Huawei 5G Mobile WiFi, которые пользуются весьма приличным спросом на рынке, оборудованы довольно неплохой батареей на 8000 мАч. Это позволяет устройству в течение весьма длительного времени раздавать мобильный интернет. Для пользователей, которые хотят сэкономить заряд своего смартфона при раздаче мобильного интернета, это очень даже достойное решение. Можно взять устройство с собой в дорогу и работать с ноутбуком или планшетом, смотреть фильмы, сериалы, даже в игры играть. Стоимость новинки пока что никто не называет, но производитель уверен, что это будет популярная штука, ведь у современных смартфонов батареи слабые, а раздавать интернет нужно очень часто.