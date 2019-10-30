Huawei Band 4 Pro на первых фото

В последнее время рынок носимой электроники переживает свой второй этап развития, когда пользователи, которые очень хотели умные часы или браслеты, уже купили себе устройства, попользовались ими и теперь понимают, чего они хотят. Именно с целью покорить этих пользователей и будет представлена новинка Huawei Band 4 Pro. Пока что ее изображения просто слили в интернет и до полноценного релиза осталось еще немного времени, но если вы большой фанат китайской компании и очень хотите продукт именно от нее, то стоит подождать официальной презентации и потом уже говорить о покупке. Пока что продукт выглядит очень стильно, современно и дорого, но важно еще знать о функциях продукта. Все же в умных устройствах это наиболее важный параметр.