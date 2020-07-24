Huawei C5 10 2020 готовится к релизу

На рынке планшетных компьютеров уже достаточно длительное время нет особой конкуренции, так как компания Apple легко завоевала любовь аудитории. Конечно, некоторые компании все же пытаются привлечь к себе внимание, делая неплохие гаджеты. Например, планшет Huawei C5 10 2020 вскоре будет официально анонсирован и даже попадет в продажу в этом году, но мы вовсе не уверены в том, что производитель готов к конкуренции со стороны других планшетов на Android. Все же санкции и запреты не дадут компании реализовать весь потенциал продукта, а значит, он будет на уровень ниже, чем конкуренты по сегменту. Но не будем делать выводов заранее, подождем пока планшет отправят в продажу и тогда можно будет говорить о конкуренции и недостатках.