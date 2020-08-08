Huawei Enjoy 20 попал на фотографии

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что смартфон Huawei Enjoy 20 вроде как планируют в ближайшем будущем выпустить. Но никакой детальной информации о дате релиза так и не опубликовали, так что фанаты могли лишь надеяться на то, что производитель уже совсем скоро выпустит достойного представителя среднего класса. Сейчас Huawei Enjoy 20 засветился на фото в чехлах, которые будут выпущены партнерами на момент релиза. Оказалось, что у гаджета есть выдвижная камера, которая выполнена в форме перископа, и эта камера довольно стильно смотрится. Правда, больше никаких элементов дизайна мы не увидели, так как на всех фотографиях показана только лицевая панель устройства, без тыльной части.

Комментарии и отзывы Huawei Enjoy 20
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