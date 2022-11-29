Huawei Enjoy 50z получил батарею на 5000 мАч Компания Huawei объявила, что официальная презентация смартфона Enjoy 50z состоится 2 декабря. При этом, почти все характеристики устройства уже известны. Итак, аппарат оснастили неназванной восьмиядерной платформой, вариантами с 4/64 ГБ и 6/64 ГБ ОЗУ и флеш-памяти, тройной основной камерой с датчиками изображения разрешением 50 Мп, 2 Мп (макро) и 2 Мп (замер глубины сцены), фронтальной камерой на 5 Мп, 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 точек и стандартной кадровой частотой 60 Гц, 3,5-мм гнездом для наушников, боковым дактилоскопическим сенсором, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 22,5-Вт быстрой зарядки. Компания Huawei объявила, что официальная презентация смартфона Enjoy 50z состоится 2 декабря. При этом, почти все характеристики устройства уже известны. Итак, аппарат оснастили неназванной восьмиядерной платформой, вариантами с 4/64 ГБ и 6/64 ГБ ОЗУ и флеш-памяти, тройной основной камерой с датчиками изображения разрешением 50 Мп, 2 Мп (макро) и 2 Мп (замер глубины сцены), фронтальной камерой на 5 Мп, 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 точек и стандартной кадровой частотой 60 Гц, 3,5-мм гнездом для наушников, боковым дактилоскопическим сенсором, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 22,5-Вт быстрой зарядки. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 15:23 . Продукт - Huawei Enjoy 50z

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