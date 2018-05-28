Huawei Enjoy 8E Youth стоит 125 долларов

Компания Huawei анонсировала новый мобильный телефон Huawei Enjoy 8E Youth, который от оригинальной версии отличается лишь более простыми характеристиками. Нужно понимать, что это устройство начального уровня — производитель планирует продавать девайс за 125 долларов, это дешевле большинства потенциальных конкурентов. Помимо этого, компания уже не первый раз выпускает более простые версии смартфонов. Видимо, производитель хочет получить больше продаж в этом сегменте, так как на флагманском уровне конкурировать практически не получается — гиганты рынка упорно не отдают свои позиции другим компаниям. Очень интересно посмотреть на стоимость смартфона Huawei Enjoy 8E Youth на территории нашей страны — обычно ценник выше чем у варианта для Европы или США. Совсем скоро узнаем и эту информацию.