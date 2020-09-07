Huawei FreeBuds Pro TWS выйдут на следующей неделе

Какое-то время назад мы достаточно активно обсуждали тот факт, что умные наушники стали пользоваться повышенным спросом у пользователей благодаря своим дополнительным функциям вроде активного подавления шума и так далее. В итоге у нас появилась информация о том, что Huawei FreeBuds Pro TWS будут выпущены производителем в самое ближайшее время и что производитель делает упор не только на качество звучания, но и на различные дополнительные бонусы. Это действительно круто, так как наушники будут предоставлять массу комфорта при их использовании, хотя платить слишком уж много денег за устройство нет необходимости, так как производитель делает упор на доступность и в этом плане покоряет потенциальных покупателей довольно легко.