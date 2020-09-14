Huawei FreeGO стоит 130 долларов

Некоторое время назад мы говорили о том, что крупные производители электроники теперь активно стараются покорить рынок Индии своими интересными гаджетами, ведь в этой стране пока что нет такой серьезной конкуренции, как в том же Китае. Например, официально представлен новый портативный динамик Huawei FreeGO, который производитель решил запустить сразу в Индии. Это достаточно компактное решение с неплохой громкостью, которое отлично справляется с воспроизведением музыки и прочими потенциальными задачами. Проблема в том, что пока что производитель не планирует запускать устройство за пределами Индии, так что говорить о стоимости гаджета пока что никто не может — 130 долларов это цена только для текущего рынка, в будущем ценник могут изменить.