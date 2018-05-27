Huawei Honor 10 Lite получит двойную камеру

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о смартфоне с кодовым названием Honor LLD-AL20. Предполагается, что речь идет о модели Honor 10 Lite. Аппарат получит 5,85-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, восьмиядерный чипсет с частотой 2,36 ГГц (под описание подходит Kirin 659) 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, сдвоенную камеру на 13 и 2 Мп, фронтальную камеру на 16 Мп, а также аккумулятор емкостью 2900 мАч. Размеры устройства равны 149,2:71,8:7,7 мм, масса – 152 г. Официальный анонс Honor 10 Lite ожидается в ближайшее время.