Huawei Honor 7S за 125 баксов

Когда-то давно, лет пять назад, все пользователи смотрели в сторону смартфонов с высоким разрешением. Тогда каждая новинка выходила с FullHD дисплеем и все говорили, что это нереально круто. Сейчас бюджетные смартфоны получают аналогичное разрешение, а флагманы выходят на уровень 2К. Учитывая высокую плотность пикселей в FullHD дисплее, смартфоны вроде Huawei Honor 7S кажутся идеальным вариантом — вы приобретаете устройство за 125 долларов и спокойно себе работаете с ним, смотрите фильмы или сериалы, получаете удовольствие от игрушек разнообразных. Вообщем, гаджет за свои деньги отлично себя показал, у него неплохие характеристики и производительность тоже, а уровень сборки остается на весьма высоком уровне. Обязательно посмотрите на новинку, если хотели себе подобное устройство.