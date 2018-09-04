Huawei Mate 20 Lite стал доступен для предзаказа

Компания Huawei начала принимать предварительные заказы на смартфон Mate 20 Lite, который был представлен на прошлой неделе. Старт продаж новинки в Европе запланирован на 7 сентября по цене 400 евро. За эти деньги покупатели получат смартфон с 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, фирменным процессором Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, сдвоенной основной камерой на 20 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп и 2 Мп, аккумулятором на 3750 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, портом USB-C, сканером отпечатков пальцев на задней панели, модулями NFC и предустановленной Android 8.1 с фирменной оболочкой EMUI 8.2.