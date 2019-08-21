Huawei Mate 30 и его функции

Mate 30 Pro будет построен на новейшем чипсете Kirin 990 при поддержке 5G-модема. Базовая модификация получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ основной памяти, АКБ на 4300 мАч и Android 10 с фирменной оболочкой EMUI. По непроверенным данным, одновременно компания представит более доступный Mate 30 и Mate 30 X с большим дисплеем для геймеров.Емкость аккумулятора Huawei Mate 30 составит 4200 мАч, Mate 30 Pro — 4500 мАч. Большинству пользователей этого хватит для основных задач, выполняемых в течение дня.О стоимости новинки пока неизвестно.