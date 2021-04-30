Huawei Mate 40 Pro+ на HarmonyOS 2.0 поддерживает сервисы Google

Недавно компания Huawei выпустила HarmonyOS 2.0 для разработчиков ПО, которые уже подружили фирменную ОС с сервисами Google. На скриншотах можно увидеть работу Google Play на Mate 40 Pro+ под управлением HarmonyOS 2.0 Beta 3. Ранее китайский производитель не делал заявлений по поводу совместимости собственной операционной системы с сервисами Google.

Недавно стало известно, что первым предустановленную HarmonyOS получит смартфон Mate 40 Pro 4G, который отличается от стандартного Mate 40 Pro отсутствием поддержки мобильных сетей пятого поколения. Аппарат уже получил сертификацию местных регуляторов, что означает скорое начало продаж.