Huawei Mate 40 Pro обойдется в $1000 в Китае

Ранее в сети уже появлялись подробности о ценах на смартфоны Huawei Mate 40, которые будут представлены уже завтра, 22 октября. В частности, сообщалось, что Mate 40 Pro будет стоить 1100 евро. Сегодня китайские источники раскрыли цену на этот смартфон в Поднебесной – 1000 долларов. Это на порядок дороже, чем 815 долларов за Mate 30 Pro на старте продаж в Китае. При этом в Европе этот смартфон дебютировал по цене в 1100 евро. Источник также добавляет, что за Mate 40 Pro+ в Китае попросят 1350 долларов, а Porsche Design обойдется и вовсе в 1950 долларов.

Предполагается, что смартфоны линейки Mate 40 получат фирменную восьмиядерную платформу Kirin 9000 и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Стандартная модель должна получить 6,4-дюймовый плоский экран, а Pro-версия – 6,7-дюймовую изогнутую на боковые грани панель
Комментарии и отзывы Huawei Mate 40 Pro
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