Huawei Mate 40 Pro оценен в 90 тысяч рублей

Компания Huawei поделилась подробностями российского релиза флагманского смартфона Mate 40 Pro. Прием предзаказов продлится с 10 по 19 ноября, а дата начала розничных продаж пока не называется. Смартфон будет доступен в серебристой версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти по цене в 89 999 рублей. Это значительно дешевле 1199 евро (около 111 770 рублей по актуальному курсу), которые просят за смартфон в Европе. Напомним, что Huawei Mate 40 Pro занимает первое место в рейтинге камерофонов по версии авторитетной лаборатории DxOMark.