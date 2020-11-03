Huawei Mate 40 Pro оценен в 90 тысяч рублей

Компания Huawei поделилась подробностями российского релиза флагманского смартфона Mate 40 Pro. Прием предзаказов продлится с 10 по 19 ноября, а дата начала розничных продаж пока не называется. Смартфон будет доступен в серебристой версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти по цене в 89 999 рублей. Это значительно дешевле 1199 евро (около 111 770 рублей по актуальному курсу), которые просят за смартфон в Европе. Напомним, что Huawei Mate 40 Pro занимает первое место в рейтинге камерофонов по версии авторитетной лаборатории DxOMark.

Комментарии и отзывы Huawei Mate 40 Pro
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