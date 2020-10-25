Huawei Mate 40 не получил поддержку беспроводной зарядки

Сетевые источники раскрыли некоторые особенности смартфона Huawei Mate 40, на которых производитель не акцентировал внимание во время презентации. Итак, в отличие от старших моделей базовая не получила поддержку беспроводной зарядки. Прошлогодний Mate 30, например, такую функцию имеет. А еще Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+ оснастили защитой от воды и пыли согласно степени IP68, а вот Mate 40 досталась только степень IP53. При этом смартфон оценен во вполне себе флагманские 900 евро. Напомним, что Mate 40 Pro с 8/256 ГБ стоит 1200 евро, Mate 40 Pro+ с 12/256 ГБ обойдется в 1400 евро, а за Mate 40 RS Porsche Design просят 2300 евро.