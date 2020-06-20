Huawei Mate 40 выпустят в срок

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Huawei официально планирует перенести релиз смартфона Mate 40 на более поздний срок, чтобы успеть выпустить нужное количество смартфонов к назначенной дате. Однако теперь информация изменилась, так как производитель решил сделать упор на производстве нового флагмана и гаджет выйдет в срок. Это весьма удивительно, ведь ранее все говорили, что из-за пандемии смартфон Huawei Mate 40 не будет готов в срок. Теперь ситуация, видимо, изменилась, так что если вы давно хотели себе такой гаджет, то стоит подождать, пока его официально отправят в релиз. Тогда можно будет говорить более уверенно о его преимуществах или недостатках, которые явно будут.