Huawei Mate 40 выпустят в срок

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Huawei официально планирует перенести релиз смартфона Mate 40 на более поздний срок, чтобы успеть выпустить нужное количество смартфонов к назначенной дате. Однако теперь информация изменилась, так как производитель решил сделать упор на производстве нового флагмана и гаджет выйдет в срок. Это весьма удивительно, ведь ранее все говорили, что из-за пандемии смартфон Huawei Mate 40 не будет готов в срок. Теперь ситуация, видимо, изменилась, так что если вы давно хотели себе такой гаджет, то стоит подождать, пока его официально отправят в релиз. Тогда можно будет говорить более уверенно о его преимуществах или недостатках, которые явно будут.

Комментарии и отзывы Huawei Mate 40
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