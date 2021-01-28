Huawei Mate 40E готовится к релизу

Компания Huawei официально выпустила свой крайний флагман серии Mate 40 в октябре прошлого года, включая Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro + и Mate 40 RS. Согласно свежим новостям от инсайдеров, серия Huawei Mate 40 также будет включать в себя более доступную модель, которая носит название Mate 40E. Известный специалист Digital Chat Station сообщил, что Mate 40E изначально планировалось запустить с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX 700 на борту в качестве основной камеры, но в настоящее время из-за нехватки компонентов он будет заменен на 64-мегапиксельный датчик. 64-мегапиксельный сенсор представляет собой сенсор Omnivision OV64A. Датчик также поддерживает три варианта экспозиции и HDR. Стоимость пока что никто не сообщает.

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