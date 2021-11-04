Huawei Mate 50 получит уникальный в своём роде процессор

Компания Huawei, многострадальный китайский производитель смартфонов, готова вернуться в премиальную или флагманскую категорию с запуском смартфонов серии Huawei Mate 50. Сообщается, что телефоны в этой линейке будут запущены в первом квартале 2022 года, но компания не сообщила никаких конкретных сроков. Если верить предыдущим сообщениям инсайдеров, то запуск, скорее всего, состоится в марте 2022 года. Кроме того, ожидается, что смартфоны в линейке будут оснащены достаточно производительным флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 898. Но, в отличие от процессора, на котором работают другие смартфоны, он будет отличаться именно в серии Mate 50, поскольку вместо поддержки 5G чипсет будет поддерживать только подключение 4G.

Кроме того, чипсет Qualcomm Snapdragon 898 будет производиться Samsung с использованием 4-нм техпроцесса и трехкластерной архитектуры — флагманский процессор должен отправиться в официальный релиз в следующем месяце, то есть в декабре 2021 года. Ожидается, что новый флагман будет оснащен дисплеем с поддержкой LTPO — той же технологией, которую мы видим в серии Apple iPhone 13 Pro. Это может означать, что смартфон будет поддерживать адаптивную частоту обновления с поддержкой высокой частоты обновления 120 Гц. Также у смартфона будет поддержка спутниковой связи, но, что вполне ожидаемо, только на территории Китая, а значит, в других странах эта функция работать не будет или ее просто уберут из глобальной версии смартфона.
Комментарии и отзывы Huawei Mate 50
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