Huawei Mate 60 RS Ultimate Design оценен в 1640 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент премиальных смартфонов моделью Mate 60 RS Ultimate Design, которая появится в продаже 28 сентября по цене в 1640 и 1770 долларов за версии с 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется керамическим корпусом с алюминиевой рамкой, 6,82-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 2720:1260 пикселей, адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц и ШИМ-затемнением 1440 Гц, основной камерой с модулями на 48 Мп (оптическая стабилизация), 40 Мп (сверхширик), 48 Мп (OIS и 3,5-кратный оптический зум), селфи-камерой на 13 Мп и 3D-модулем для распознавания лиц, фирменной платформой Kirin 9000s, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 88-проводной, 50-Вт беспроводной и 20-Вт обратной беспроводной зарядок, а также спутниковых звонков и сообщений.