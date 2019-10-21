Huawei Mate X окажется намного дешевле Samsung Galaxy Fold

Недавно компания Huawei объявила, что повторная презентация гибкого смартфона Huawei Mate X состоится 23 октября, а сегодня в сеть утекли китайские цены на ожидаемую новинку. Изначально предполагалось, что Huawei Mate X с гибким дисплеем наружу будет стоить 2300 евро. Более примитивный Samsung Galaxy Fold, например, оценен в 1980 долларов. Однако, если верить источнику, Huawei Mate X на процессоре Kirin K980 обойдется в 1427 долларов, а вариант на Kirin 990 со 5G-модемом будет стоить 1998 долларов. Да, глобальные цены окажутся выше, но это все равно гораздо дешевле чем, ожидалось. Осталось дождаться официального подтверждения.