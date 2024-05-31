Huawei Mate X5 продаётся лучше всех складных смартфонов в мире

Если верить свежему отчёту, опубликованному аналитическим агентством Counterpoint Research, в первом квартале этого года (с января по март) компания Huawei продала больше всех складных смартфонов в мире. Это довольно неожиданное открытие, учитывая, насколько незначительными были продажи Huawei в большинстве регионов мира за последние несколько лет. Большинство людей, скорее всего, когда речь идёт о складных устройствах, думают про компанию Samsung, но, несмотря на это, южнокорейская компания заняла только второе место. Более того, продажи складных устройств Samsung упали на колоссальные 42% по сравнению с первым кварталом 2023 года, что говорит о том, что пользователи, которые давно хотели себе складной устройство, уже его купили и теперь не спешат менять гаджет на что-то другое.

Рост Huawei на 257% объясняется главным образом продажами в Китае, которые резко увеличились после выпуска Mate X5 в прошлом году. Долгожданный переход на 5G, по-видимому, сыграл значительную роль в привлечении интереса китайских потребителей к складным устройствам компании. Кроме того, компания Honor занял третье место по объёму поставок с ростом на 460%, но самое впечатляющее увеличение показала Motorola, продажи которой выросли на 1473% в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом 2023 года. В целом, продажи складных устройств выросли на 49% в годовом исчислении — всё благодаря китайским компаниям, которые достаточно активно работают в этом направлении.
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