Huawei Mate Xs 2 появился в европейской продаже

Компания Huawei дала старт европейским продажам складного смартфона Mate Xs 2, который оценен в 2000 евро. Напомним, что новинка характеризуется 7,8-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 2480:2200 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, антибликовым нанооптическим покрытием и отсутствием заметной складки, корпусом из титанового сплава, сверхлёгкого углеволокна и сверхпрочной стали толщиной в разложенном состоянии 5,4 мм, массой 255 г, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 888 без модема 5G, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 8 Мп (8-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 4600 мАч и поддержкой 66-Вт зарядки.