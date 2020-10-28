Huawei Mate40 RS Porsche Design вызвал ажиотаж в Китае

Представленный на прошлой неделе Huawei Mate 40 RS Porsche Design стал одним из самых дорогих смартфонов на рынке, однако это не помешало ему вызвать огромный интерес у себя на родине. Сообщается, что в Китае новинка собрала уже 210 000 человек предварительных заказов. Неплохо для смартфона, который стоит 2295 евро.

Напомним, что Huawei Mate 40 RS Porsche Design оснащается топовым чипсетом Kirin 9000, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой 90 Гц, сдвоенной фронтальной камерой на 13 Мп, пентакамерой с модулями разрешением 50 Мп, 20 Мп, 12 Мп и 8 Мп, батареей ёмкостью 4400 мАч и поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 66 Вт.