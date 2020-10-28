Huawei Mate40 RS Porsche Design вызвал ажиотаж в Китае

Напомним, что Huawei Mate 40 RS Porsche Design оснащается топовым чипсетом Kirin 9000, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой 90 Гц, сдвоенной фронтальной камерой на 13 Мп, пентакамерой с модулями разрешением 50 Мп, 20 Мп, 12 Мп и 8 Мп, батареей ёмкостью 4400 мАч и поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 66 Вт.
Представленный на прошлой неделе Huawei Mate 40 RS Porsche Design стал одним из самых дорогих смартфонов на рынке, однако это не помешало ему вызвать огромный интерес у себя на родине. Сообщается, что в Китае новинка собрала уже 210 000 человек предварительных заказов. Неплохо для смартфона, который стоит 2295 евро.