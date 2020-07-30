Huawei MatePad 10.8 официально представили

Многие пользователи после того, как прочитали новости о различных санкциях и ограничениях в отношении китайской компании Huawei решили, что производитель будет нацелен на работу в других областях, но явно не на рынке смартфонов или планшетов. Оказалось, что это не совсем так, ведь производитель прямо сегодня представил свой планшет Huawei MatePad 10.8, который оборудован довольно качественным дисплеем с разрешением 2К, производительным процессором, который сама компания и разработала, а также большим набором дополнительных бонусов. В этом плане планшет и правда очень привлекателен, вопрос только в стоимости продукта, ведь пока что названа цена только для Китая. В других регионах, скорее всего, стоимость Huawei MatePad 10.8 будет заметно выше.

Комментарии и отзывы Huawei MatePad 10.8
Обзоры:
Обзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работыОбзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работы
Лучшие ноутбуки для удаленного обучения. ASUS Laptop 15 X509FLЛучшие ноутбуки для удаленного обучения. ASUS Laptop 15 X509FL
Лучший ноутбук для учебы. ASUS Laptop 15 X509Лучший ноутбук для учебы. ASUS Laptop 15 X509
Новости:
Ноутбук Dell XPS 15 получил «морозный» белый цвет

Компания Dell решила обновить корпус своего популярного ноутбука XPS 15 белоснежной опцией Frost. Модель ...
MSI Creator 17 отправился в продажу

Некоторое время назад был официально анонсирован ноутбук MSI Creator 17, который не только выглядит доста...
One Netbook представляет 7-дюймовый мини-ноутбук OneGx1

Компания One Netbook представляет ноутбук OngeGx размером с карманную консоль. Несмотря на то, что ноутбу...
Обзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Лучшие беспроводные клавиатуры. Logitech Craft Advanced keyboard Grey BluetoothЛучшие беспроводные клавиатуры. Logitech Craft Advanced keyboard Grey Bluetooth
Обзор Xiaomi Jimmy JV53. Правильная альтернатива для Dyson V11 Absolute ExtraОбзор Xiaomi Jimmy JV53. Правильная альтернатива для Dyson V11 Absolute Extra
Обзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркалоОбзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркало
Лучшие беговые дорожки для дома. Xiaomi WalkingPad R1 ProЛучшие беговые дорожки для дома. Xiaomi WalkingPad R1 Pro
Смартфон Meizu 17 получит mEngine 3.0 и ...
Смартфон Meizu 17 получит mEngine 3.0 и Кажется, компания Meizu Technology решила раскрыть все характеристики флагмана Meizu 17, не дожидаясь офи...
Бюджетный Redmi 8A Dual получил версию н...
Бюджетный Redmi 8A Dual получил версию нБренд Redmi выпустил новую версию бюджетного смартфона Redmi 8A Dual, который продавался только в вариант...
Xiaomi Mi Band 5 выйдет в четырех различ...
Xiaomi Mi Band 5 выйдет в четырех различСледующее поколение фитнес-трекера Xiaomi Mi Band должно быть представлено 11 июня. По слухам, Mi Band 5 ...
Плата MSI MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK ...
Плата MSI MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK Компания MSI пополнила ассортимент топовых системных плат, предназначенных для процессоров Intel Core 10-...
Представлен игровой монитор Acer Predato...
Представлен игровой монитор Acer PredatoAcer представляет новую модель из получившей награду Red Dot Award за дизайн линейки Predator XB3. Predat...
Видеочат Google Meet предлагает бесплатн...
Видеочат Google Meet предлагает бесплатнВсе больше и больше людей используют видеозвонки и чаты для общения между родным и коллегами. Google объя...
Издатель 2K Games анонсировала ремастер ...
Издатель 2K Games анонсировала ремастер Слухи подтвердились, 2K Games анонсировала Mafia: Trilogy. Трилогия будет включать три части игры, полнос...
Новая зарядка OPPO вполне безопасна...
Новая зарядка OPPO вполне безопаснаНекоторое время назад в сети появилась информация о зарядке OPPO 125W Flash Charging, которая обладает де...
UFC стала спонсором PUBG Mobile...
UFC стала спонсором PUBG MobileАмериканский промоушен по смешанным единоборствам UFC стал спонсором Peacekeeper Elite League. Peacek...
Acer представила игровое массажное кресл...
Acer представила игровое массажное креслИгровое кресло Acer Predator x OSIM предоставляет удобство во время игровой сессии или работы. Благодаря ...
PS5 в черном цвете...
PS5 в черном цветеСовсем недавно компания Sony официально представила свою новую игровую консоль PS5, которая была представ...
Представлена micro-ATX плата Z490M Gamin...
Представлена micro-ATX плата Z490M GaminGigabyte представила материнскую плату форм-фактора micro-ATX. Модель предлагает пользователю два слота P...
Обзор ASUS ZenWiFi AX. Роутер MESH с Wi-Fi 6Обзор ASUS ZenWiFi AX. Роутер MESH с Wi-Fi 6
Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией
Обзор AOC CQ32G1. Игровой 32-дюймовый мониторОбзор AOC CQ32G1. Игровой 32-дюймовый монитор
Обзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушникиОбзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушники
Обзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкойОбзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor