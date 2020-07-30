Huawei MatePad 10.8 официально представили

Многие пользователи после того, как прочитали новости о различных санкциях и ограничениях в отношении китайской компании Huawei решили, что производитель будет нацелен на работу в других областях, но явно не на рынке смартфонов или планшетов. Оказалось, что это не совсем так, ведь производитель прямо сегодня представил свой планшет Huawei MatePad 10.8, который оборудован довольно качественным дисплеем с разрешением 2К, производительным процессором, который сама компания и разработала, а также большим набором дополнительных бонусов. В этом плане планшет и правда очень привлекателен, вопрос только в стоимости продукта, ведь пока что названа цена только для Китая. В других регионах, скорее всего, стоимость Huawei MatePad 10.8 будет заметно выше.