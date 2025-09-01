Huawei MatePad Mini показали на фото

Сетевые источники опубликовали живые фото компактного планшета Huawei MatePad Mini, который будет представлен 4 сентября. На одном из снимков грядущую новинку сравнивают со складным смартфоном и более крупными планшетами Huawei. Если верить источнику, перед нами 8,8-дюймовый планшет, который можно обхватить одной руки.

В начале года китайский гигант представил планшет HUAWEI MatePad Pro 13,2" с 13,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1920 пикселей, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и технологией PaperMatte, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 10100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, 12 ГБ оперативной памяти, процессором Kirin T92, четырьмя микрофонами, шестью динамиками, корпусом с толщиной 5,5 мм и массой 508 граммов, а также ОС HarmonyOS 4.3.