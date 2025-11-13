Планшет Infinix XPAD 20 Pro получил 8 ГБ ОЗУ

Компания Infinix выпустила на российский рынок планшет XPAD 20 Pro, который оценен в 19 и 21 тысячу рублей за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку также оснастили 12-дюймовым экраном с разрешением 2000:1200 точек, кадровой частотой 90 Гц, пиковой яркостью 450 нит и технологией защиты зрения, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G100 Ultimate с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2, селфи-камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, четырьмя стереодинамика, функциями на базе искусственного интеллекта, включая перевод в реальном времени, голосовым ассистентом Folax и корпусом толщиной 6,58 мм.

