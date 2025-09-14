Планшет Xiaomi Pad 8 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования планшета Xiaomi Pad 8 Pro, релиз которого ожидается в ближайшие недели вместе с флагманскими смартфонами серии Xiaomi 16. Итак, бенчмарк подтвердил наличие 16 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системы Android 16 и топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц. Аппарат набрал 2967 и 9485 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Ранее сообщалось, что Xiaomi Pad 8 Pro оснастят 11,16-дюймовым LCD-экраном с высокой кадровой частотой, батареей ёмкостью 10000 мАч и поддержкой 67-Вт быстрой проводной зарядки.