Планшет TCL Tab 8 NxtPaper 5G оценили в 200 долларов

Компания TCL пополнила ассортимент компактных планшетов моделью TCL Tab 8 NxtPaper 5G, которая основана на однокристальной системе MediaTek MT8755. Новинка также оснащается 8,7 дюймовым экраном с фирменным антибликовым покрытием, разрешением 1340:800 точек, кадровой частотой 90 Гц, сниженным уровнем синего света и специальной кнопкой для мгновенного переключения между режимами отображения, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти, предустановленной операционной системой Android 15, модемом для сотовых сетей пятого поколения, фронтальной камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, двумя стереодинамиками, корпусом массой 365 граммов и размерами 211,9:125,6:8,35 мм, а также батареей ёмкостью 6000 мАч. Цена планшета составляет 200 долларов.

Представлен планшет Acer Iconia Tab iM11…
Компания Acer пополнила ассортимент планшетов моделью Iconia Tab iM11, которая оценена на дебютном индийс…
Глобальная версия Redmi K Pad выйдет под брендом Xiaomi …
Китайские источники поделились подробностями о глобальной версии компактного планшета Redmi K Pad, которы…
Новый iPad Pro получит сразу две селфи-камеры…
Стоит отметить, что iPad Pro с чипом M4 является крайне производительным решением, готовым справиться с п…
Планшет Acer Iconia X14 оценен в 310 евро …
Компания Acer объявила о выпуске планшета Iconia X14, который основан на 12-нанометровом процессоре Allwi…
Новый планшет Lenovo Idea Tab оценили в 195 долларов …
Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Idea Tab, которая основана на 6-нанометровой одно…
Планшет Acer Iconia X12 оценили в 280 евро…
Компания Acer представила планшет Iconia X12, который основан на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio…
Xiaomi представила новые планшеты для заядлых геймеров…
Серия Xiaomi 17 официально представлена, но главным событием стали не только смартфоны — компания также а…
Планшет HUAWEI MatePad 11.5 S 2025 оценили в 305 долларов …
Компания HUAWEI пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad 11.5 S (2025), которая среди прочего полу…
Чем порадовать близких на Новый годЧем порадовать близких на Новый год
Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor