Планшет TCL Tab 8 NxtPaper 5G оценили в 200 долларов

Компания TCL пополнила ассортимент компактных планшетов моделью TCL Tab 8 NxtPaper 5G, которая основана на однокристальной системе MediaTek MT8755. Новинка также оснащается 8,7 дюймовым экраном с фирменным антибликовым покрытием, разрешением 1340:800 точек, кадровой частотой 90 Гц, сниженным уровнем синего света и специальной кнопкой для мгновенного переключения между режимами отображения, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти, предустановленной операционной системой Android 15, модемом для сотовых сетей пятого поколения, фронтальной камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, двумя стереодинамиками, корпусом массой 365 граммов и размерами 211,9:125,6:8,35 мм, а также батареей ёмкостью 6000 мАч. Цена планшета составляет 200 долларов.