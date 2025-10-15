Новый iPad Pro на базе чипа M5 стоит 1000 долларов

Компания Apple объявила о выпуске нового поколения планшета iPad Pro, который представлен в 11 и 13-дюймовых версиях. Новинки характеризуются новым фирменным 10-ядерным чипом M5 с 16-ядерным процессором Neural Engine, OLED-дисплеями с пиковой яркостью HDR 1600 нит, поддержкой ProMotion и True Tone, а также стеклом с нанотекстурой, поддержкой трассировки лучей третьего поколения, пропускной способностью унифицированной памяти более 150 ГБ/с, увеличенной до 2 раз скоростью чтения и записи данных, новым модемом C1X, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, толщиной 5,3 мм и 5,1 мм соответственно, предустановленной ОС iPadOS 26 и увеличенной до 50% скоростью зарядки через адаптер питания с интерфейсом USB-C. Планшеты оценены от 1000 и от 1300 долларов соответственно версию Wi-Fi.

