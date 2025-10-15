Планшет HONOR MagicPad 3 Pro оценили в 535 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент планшетов флагманской моделью MagicPad 3 Pro, которая основана на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графикой Adreno 840. Новинку также оснастили предустановленной ОС Android 16 с фирменной прошивкой MagicOS 10.0, 13,3-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3200:2136 точек и кадровой частотой до 165 Гц, корпусом толщиной 5,79 мм и массой 595 граммов, 13-Мп сдвоенной тыльной камерой с автофокусом, 9-Мп фронтальной камерой, батареей ёмкостью 12450 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и NFC, восемью динамиками и тремя микрофонами. Планшет оценен в эквивалент 535 долларов за базовую версию с 12/256 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

