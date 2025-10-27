Представлен планшет OnePlus Pad 2

Компания OnePlus пополнила ассортимент планшетов моделью OnePlus Pad 2, в основе которой лежит 3-нанометровая однокристальная система MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,7 ГГц и графикой Immortalis G925 MC12. Новинку также оснастили 12,1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3000:2120 точек, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц, частотой сенсора до 540 Гц и яркостью до 900 нит, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, двумя 8-Мп камерами, батареей ёмкостью 10420 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой проводной зарядки, интерфейсом USB 3.2 Gen 1, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, предустановленной прошивкой ColorOS 16.0, а также цельнометаллическим корпусом толщиной 5,99 мм и массой 579 граммов. Цена планшета в Китае составляет эквивалент 395 долларов за базовую конфигурацию с 8/256 ГБ памяти.