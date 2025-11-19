Планшет HUAWEI MatePad Edge готов к выходу

Компания HUAWEI объявила, что 25 ноября в Китае будет представлен планшет MatePad Edge. По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, аппарат оснастят 14,2-дюймовым дисплеем с фирменной мягкой подсветкой, до 24 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ флеш-памяти, фирменной однокристальной системой Kirin 9 уровня ПК, активной системой охлаждения и поддержкой 65-Вт проводной быстрой зарядки.

Напомним, что в сентябре был представлен обновленный HUAWEI MatePad 12 X, в оснащение которого вошел 12-дюймовый экран PaperMatte с разрешением 2800:1840 точек, пиковой яркостью 1000 нит, адаптивной кадровой частотой от 30 до 144 Гц, распознаванием 10000 уровней чувствительности к нажатию, тактильной обратной связью и управлением жестами, батарея ёмкостью 10100 мАч, поддержка 66-Вт быстрой проводной зарядки, тыльная камера на 50 Мп, селфи-камера разрешением 8 Мп, шесть динамиков, а также корпус толщиной 5,9 мм и массой 555 граммов.