Huawei MatePad Pro 12.2 оценили в России в 80 тысяч рублей

Компания Huawei начала принимать российские предзаказы на планшет Huawei MatePad Pro 12.2, который недавно был представлен на международном рынке. Новинка оценена в 90 тысяч рублей за конфигурацию с 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти, а также клавиатурой в комплекте или в 80 тысяч рублей за вариант с 12/256 ГБ памяти. В рамках предзаказа, который продлится до 11 октября, в подарок можно получить часы Huawei WATCH GT 4, наушники Huawei FreeClip или стилус Huawei M-Pencil третьего поколения на выбор.

Напомним, что планшет оснащается фирменной однокристальной системой Kirin 9010W, 12,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K, соотношением сторон 3:2, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, версией дисплея с мягким светом Cloud Clear, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, восемью высокочастотными и четырьмя низкочастотными динамиками, а также цельнометаллическим корпусом толщиной 5,5 мм и массой 508 граммов.