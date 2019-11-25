Huawei MatePad Pro официально представлен

Официально представлен новый планшетный компьютер Huawei MatePad Pro, который выглядит очень интересно и привлекательно. У него тонкие рамки вокруг дисплея, что позволяет радоваться происходящему на дисплее. Кроме того, в левом верхнем углу дисплея расположена камера в отверстии, что тоже выглядит крайне интересно. Для современного планшета и дизайн крайне интересен, и производительность довольно высокая. Стоимость планшета составляет 470 долларов за вариант без модуля сотовой связи, а с модулем сотовой связи стоимость составляет уже 540 долларов. Отличная цена для устройства с высокой производительностью, крутым дисплеем и прочими бонусами, но пока что цены для отечественного рынка нет. Будем ждать официальный релиз.