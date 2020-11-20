Huawei MateStation B515 - настольный ПК на базе процессора Kirin ARM

Huawei MateStation B515 - настольный ПК, который может работать на базе процессора Kirin ARM.

Huawei вошла в рынок ПК несколько лет назад, но сохранила эту категорию только ноутбуками. Huawei MateStation B515 официально объявила о своем переходе в категорию настольных ПК. Новый компьютер будет иметь большое значение, поскольку он, скорее всего, будет оснащен не процессором Intel или AMD, а процессором Kirin, основанным на архитектуре ARM, как и кремний Apple M1 - этот процессор - Kunpeng 920.

7-нм процессор Kunpeng 920 - это название ЦП, он поставляется в 4-ядерной и 8-ядерной конфигурациях с тактовой частотой 2,6 ГГц. На изображениях, опубликованных китайским лидером, Changan Digital King, показана системная плата для настольных ПК на базе процессора. Это может быть плата, которая будет использоваться в MateStation B515.