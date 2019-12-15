Huawei MediaPad M6 появился в Европе за 350 евро

Компания Huawei привезла в европейский рынок свои новый планшет MediaPad M6.

Планшет может похвастаться с разрешением экрана в 2к при 10 дюймового дисплея. Также планшет оснастили четырьмя динамиками Harman-Kardonn. За производительность планшета отвечает процессор Kirin 980 в паре 4 ГБ ОЗУ и видеоускорителем Mali-G76 и функцией GPU Turbo 3.0. На задней стороне планшет оснастили 13 Мп камерой , фронтальную 8 Мп камерой. За автономность планшета отвечает аккумулятор ёмкостью 7500 мАч. Из коробки планшет уже работает на операционной системе Android 10 с новой фирменной оболочкой EMUI 10 и без сервисов Google. Цену производитель в европейском рынке выставил 350 евро.