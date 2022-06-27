Huawei Nova 10 и 10 Pro показали на фото

В сети появилось первое фото, на котором смартфон Huawei nova 10 изображен вместе с Huawei nova 10. На снимке старшая модель только одна – крайняя справа. Её размеры составят 164,24:74,45:7,88 мм, масса – 191 грамм, а Huawei Nova 10 – 162,18:73,91:6,88 мм, масса 168 граммов.

Базовой модели прочат платформу Qualcomm Snapdragon 778G, 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 2652:1200 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, селфи-камеру на 60 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп (датчик глубины сцены), батарею ёмкостью 4000 мАч и поддержку 66-Вт проводной зарядки. Nova 10 Pro будет отличаться 6,78-дюймовым дисплеем разрешением 2652:1200 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, тройной тыльной камерой разрешением 60 Мп, 8 Мп и 2 Мп, АКБ на 4500 мАч и поддержкой 100-Вт зарядки.
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