Huawei Nova 10 и 10 Pro показали на фото

Базовой модели прочат платформу Qualcomm Snapdragon 778G, 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 2652:1200 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, селфи-камеру на 60 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп (датчик глубины сцены), батарею ёмкостью 4000 мАч и поддержку 66-Вт проводной зарядки. Nova 10 Pro будет отличаться 6,78-дюймовым дисплеем разрешением 2652:1200 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, тройной тыльной камерой разрешением 60 Мп, 8 Мп и 2 Мп, АКБ на 4500 мАч и поддержкой 100-Вт зарядки.