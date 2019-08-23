Huawei Nova 5T - компактный флагман 2019 года

В этом году был представлен смартфон Huawei Nova 5T.

Смартфон будет оборудован 5.5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19.5 к 9. Благодаря тонким рамкам вокруг экрана у будущей новинки есть все шансы даже для того, чтобы оказаться компактнее. Габариты флагмана составляют 135 х 65 х 12.1 мм.

Устройство будет оснащено 7-нанометровой однокристальной системой HiSilicon Kirin 980. Предстоящая новинка получит 8 ГБ оперативной памяти и будет нести на борту встроенный флэш-накопитель вместимостью 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от модификации.

Смартфону также обещают отверстие в экране под фронтальную камеру на 32 Мп, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и операционную систему Android Pie с графической оболочкой EMUI 9.1. Разрешение основной камеры составит 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 8 Мп.

Презентация Huawei Nova 5T пройдёт в Куала-Лумпуре 25 августа 2019 года. Стоимость модели ещё не уточняется.